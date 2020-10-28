"Фарммафії" з оточення ексспікера ВР Мороза оголошені підозри

За даними агентства, мова йде про компанію "Амаркорд".

Слідством встановлено, що службові особи, з метою отримання надприбутків, від продажу медичного обладнання, замінювали оригінальні документи виробника на підроблені, в яких зазначали значно завищену вартість товарів, а продавцем вказували іншу іноземну компанію. Такі дії призвели до штучного завищення ціни на медичне обладнання, які до березня 2019 року були контрольованими державою та передбачали граничну надбавку до закупівельної ціни не вище ніж 10 %.

У ході здійснення міжнародного співробітництва було встановлено, що поставки медичного обладнання здійснювались напряму від виробника до України за вдвічі нижчими цінами, ніж ті, що були вказані компанією дистриб’ютором. За попередніми підрахунками збитки державному та місцевим бюджетам складають близько 25 000 000 гривень.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Раніше УНН повідомляв, що "Амаркорд" підробляв інвойси свого партнера — відомої американської компанії Boston Scientific і продавав державним лікарням обладнання за ціною вдвічі дорожче. Інвойси підроблялися на кордоні, тому Boston Scientific, вирогідно, не знав про схему українського дистриб’ютора. Бюджетні кошти лікарень виводилися на підконтрольні офшори Global Standard і Group Limited Amarcord Limited. Звідти частина йшла Boston Scientific на закупівлю нової продукції, а частина осідала на рахунках дочки власників "Амаркорду", які є родичами колишнього спікера Верховної Ради Олександра Мороза.