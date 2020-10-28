"Фарммафии" из окружения экс-спикера ВР Мороза объявлены подозрения

По данным агентства, речь идет о компании "Амаркорд".

Следствием установлено, что должностные лица, с целью получения сверхприбылей, от продажи медицинского оборудования, заменяли оригинальные документы производителя на поддельные, в которых отмечали значительно завышенную стоимость товаров, а продавцом указывали другую иностранную компанию. Такие действия привели к искусственному завышению цены на медицинское оборудование, которые в марте 2019 года были контролируемыми государством и предполагали предельную надбавку к закупочной цене не выше 10%.

В ходе осуществления международного сотрудничества было установлено, что поставки медицинского оборудования осуществлялись напрямую от производителя в Украину по вдвое более низким ценам, чем те, которые были указаны компанией дистрибьютором. По предварительным подсчетам ущерб государственному и местным бюджетам составляет около 25 000 000 гривен.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Ранее УНН сообщал, что "Амаркорд" подделывал инвойсы своего партнера - известной американской компании Boston Scientific и продавал государственным больницам оборудование по цене вдвое дороже. Инвойсы подделывались на границе, поэтому Boston Scientific, вероятно, не знал о схеме украинского дистрибьютора. Бюджетные средства больниц выводились на подконтрольные оффшоры Global Standard и Group Limited Amarcord Limited. Оттуда часть шла Boston Scientific на закупку новой продукции, а часть оседала на счетах дочери владельцев "Амаркорд", которые являются родственниками бывшего спикера Верховной Рады Александра Мороза.