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Фармбізнес подав позови проти адміністрації президента США Трампа

Фармбізнес подав позови проти адміністрації президента США Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Організації, що представляють інтереси фармацевтичної індустрії, подали судові позови проти адміністрації президента США Дональда Трампа, вимагаючи визнати незаконними нові правила встановлення цін на ліки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

Позови подали організація PhRMA, яка об'єднує фармацевтичні бізнеси, і альянс біотехнологічних компаній, включаючи Biotechnology Innovation Organization (BIO).

Причиною позовів стало нове правило визначення виплат за 50 лікарських препаратів в рамках федеральної програми медстрахування Medicare. Правило набуває чинності 1 січня: ліки будуть оплачуватися за найнижчими цінами, за якими аналогічні препарати продаються в певних індустріально розвинених країнах.

Відповідний указ підписав президент Дональд Трамп. Адміністрація Трампа заявила, що за сім років це дозволить заощадити платникам податків і пацієнтам 85 млрд доларів.

Позивачі стверджують, що ці зміни не були введені в рамках традиційного процесу, незаконні і приведуть до банкрутства деяких медичних установ, включаючи онкологічні центри.

Білий дім поки не прокоментував позови.

Відзначається, що попередні спроби Білого дому зупинити зростання цін на ліки, не привели до помітних результатів в наслыдок серії поразок в судах.

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