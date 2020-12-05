Фармбизнес подал иски против администрации президента США Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Организации, представляющие интересы фармацевтической индустрии, подали судебные иски против администрации президента США Дональда Трампа, требуя признать незаконными новые правила установления цен на лекарства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.
Иски подали организация PhRMA, объединяющая фармацевтические бизнесы, и альянс биотехнологических компаний, включая Biotechnology Innovation Organization (BIO).
Причиной исков стало новое правило определения выплат за 50 лекарственных препаратов в рамках федеральной программы медстрахования Medicare. Правило вступает в силу 1 января: лекарства будут оплачиваться по наиболее низким ценам, по которым аналогичные препараты продаются в определенных индустриально развитых странах.
Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп. Администрация Трампа заявила, что за семь лет это позволит сэкономить налогоплательщикам и пациентам 85 млрд долларов.
Истцы утверждают, что эти изменения не были введены в рамках традиционного процесса, незаконны и приведут к банкротству некоторые медицинские учреждения, включая онкологические центры.
Белый дом пока не прокомментировал иски.
Отмечается, что предыдущие попытки Белого дома остановить рост цен на лекарства, не привели к заметным результатам в результате серии поражений в судах.