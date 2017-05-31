Фандомати допомогли Німеччині зібрати 98,5% споживчої тари - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Автомати для збору використаної тари (фандомати) допомогли Німеччині зібрати 98,5% споживчої тари, повідомляє УНН з посиланням на інформаційний білоруський портал "Tut.by".
Фандомати приймають практично будь-які скляні та пластикові пляшки, а також металеві баночки. Після прийому тари, фандомати повертають людям частину грошей, сплачених при купівлі цього напою. Така система називається заставною або депозитною. Вона успішно працює в багатьох розвинених країнах.
Кращі результати показує Німеччина, де завдяки фандоматам збирають від 80 до 98% всієї використаної тари. У минулому році відбувся запуск депозитної системи збору тари в Литві. Через 6 місяців в країні зібрали 78% використаної тари.
Така ж система діє в Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%.
Невдовзі планується для впровадження депозитної заставної система збору тари в Україні і Білорусі.
Нагадаємо, вже кілька комітетів ВР підтримали законопроект про застосування депозитної системи в Україні.
Згідно з пояснювальною запискою законопроекту №5614 "Про систему збору та утилізації тари", впровадження депозитної системи передбачає, що виробники та імпортери повинні будуть брати участь у депозитній системі тари шляхом позначення її депозитними етикетками. Такі етикетки будуть свідчити про те, що споживач може повернути саме цю тару до точок збору використаної тари і відразу ж отримати відшкодування за кожну одиницю.
Автори законопроекту зазначають, що впровадження такої системи допоможе врегулювати критичну ситуацію зі сміттям в Україні, зокрема зупинити інтенсивне накопичення відходів на звалищах.