Фандоматы помогли Германии собрать 98,5% потребительской тары - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Автоматы для сбора использованной тары (фандоматы) помогли Германии собрать 98,5% потребительской тары, сообщает УНН со ссылкой на информационный белорусский портал “Tut.by”.
Фандоматы принимают практически любые стеклянные и пластиковые бутылки, а также металлические баночки. После приема тары, фандомат возвращает людям часть денег, уплаченных при покупке этого напитка. Такая система называется залоговой или депозитной. Она успешно работает во многих развитых странах.
Лучшие результаты показывает Германия, где благодаря фандоматам собирают от 80 до 98% всей использованной тары. В прошлом году состоялся запуск депозитной системы сбора тары в Литве. Спустя 6 месяцев в стране собрали 78% использованной тары.
Такая же система действует в Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. К примеру, в Норвегии собирают 95% тары, в Финляндии – 93,3%, а в Дании – 89%.
В скором времени планируется для внедрения депозитная залоговая система сбора тары в Украине и Беларуси.
Напомним, уже несколько комитетов ВР поддержали законопроект о применении депозитной системы в Украине.
Согласно пояснительной записке законопроекта №5614 “О системе сбора и утилизации тары”, внедрение депозитной системы предполагает, что производители и импортеры должны будут участвовать в депозитной системе тары путем обозначения ее депозитным этикетками. Такие этикетки будут свидетельствовать о том, что потребитель может вернуть именно эту тару к точкам сбора использованной тары и сразу же получить возмещение за каждую единицу.
Авторы законопроекта отмечают, что внедрение такой системы поможет урегулировать критическую ситуацию с мусором в Украине, в частности остановить интенсивное накопление отходов на свалках.