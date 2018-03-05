Фанати у Нідерландах побилися з гравцями на футбольному полі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Фанати нідерландського клубу Go Ahead Eagles влаштували бійку з футболістами De Graafschap та стюардами наприкінці матчу першості Нідерландів, передає УНН з посиланням на De Telegraaf.
Матч між Go Ahead Eagles і De Graafschap повністю зіпсований. Вболівальники команди Go Ahead Eagles атакували гравців De Graafschap.
Команда De Graafschap на виїзді здобула перемогу 0-4.
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Так, після закінчення зустрічі футболісти De Graafschap підійшли до виїзного сектору, щоб подякувати своїм уболівальникам за підтримку.
Вболівальники команди господарів, котрі програли баталію, штурмували поле і напали на футболістів De Graafschap. У бійку втрутилися стюарди, яким з великими труднощами вдалося нейтралізувати хуліганів.
Після матчу Go Ahead Eagles на своєму офіційному сайті вибачився перед суперниками за поведінку фанатів.
| Het liep he-le-maal uit de hand na afloop van Go Ahead Eagles - De Graafschap. #gaegrahttps://t.co/KC6KscB5ZZ pic.twitter.com/Ufg4Ogh1dN— FOX Sports (@FOXSportsnl) 4 березня 2018 р.