Фанати прийшли на порожній стадіон клубу "Шапекоенсе", щоб вшанувати загиблих футболістів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Фанати прийшли на порожній стадіон клубу "Шапекоенсе", футболісти якого загинули в авіакатастрофі, аби вшанувати їхню пам'ять, передає УНН з посиланням на ВВС.
Тисячі фанатів зі сльозами, запаленими свічками та оплесками згадували улюблену команду на порожньому стадіоні.
"Ми завжди приходили на їхні матчі. Ми прийшли сюди і сьогодні, але ми знаємо, що на цих вихідних і на наступних нашої бойової команди не буде більше тут, на цьому стадіоні. Це важко, це дуже важко", - зазначив один із вболівальників "Шапекоенсе".
Нагадаємо, щонайменше 75 людей загинули в авіакатастрофі літака, на борту якого перебувала частина бразильської футбольної команди "Шапекоенсе", в понеділок увечері.
Як повідомляв УНН, бразильський уряд у вівторок оголосив три дні жалоби за жертвами катастрофи літака, який розбився в Колумбії, внаслідок чого загинули 76 осіб, включаючи велику частину бразильської футбольної команди "Шапекоенсе".
Згодом колумбійський футбольний клуб "Атлетіко Насьйональ" закликав КОНМЕБОЛ оголосити ФК "Шапекоенсе" чемпіоном Кубку Лібертадорес 2016.