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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Фанаты пришли на пустой стадион клуба "Шапекоенсе", чтобы почтить погибших футболистов

Киев • УНН

 • 16538 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Фанаты пришли на пустой стадион клуба "Шапекоенсе", футболисты которого погибли в авиакатастрофе, чтобы почтить их память, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Фанаты пришли на пустой стадион клуба "Шапекоенсе", чтобы почтить погибших футболистов

Тысячи фанатов со слезами, зажженными свечами и аплодисментами вспоминали любимую команду на пустом стадионе.

"Мы всегда приходили на их матчи. Мы пришли сюда и сегодня, но мы знаем, что на этих выходных и на следующих нашей боевой команды не будет больше здесь, на этом стадионе. Это трудно, это очень трудно", - отметил один из болельщиков "Шапекоенсе".

Напомним, по меньшей мере 75 человек погибли в авиакатастрофе самолета, на борту которого находилась часть бразильской футбольной команды "Шапекоенсе", в понедельник вечером.

Как сообщал УНН, бразильское правительство во вторник объявило три дня траура по жертвам катастрофы самолета, разбившегося в Колумбии, в результате чего погибли 76 человек, включая большую часть бразильской футбольной команды "Шапекоенсе".

Впоследствии колумбийский футбольный клуб "Атлетико Насьональ" призвал КОНМЕБОЛ объявить ФК "Шапекоенсе" чемпионом Кубка Либертадорес 2016.

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