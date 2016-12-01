Фанаты пришли на пустой стадион клуба "Шапекоенсе", чтобы почтить погибших футболистов

Тысячи фанатов со слезами, зажженными свечами и аплодисментами вспоминали любимую команду на пустом стадионе.

"Мы всегда приходили на их матчи. Мы пришли сюда и сегодня, но мы знаем, что на этих выходных и на следующих нашей боевой команды не будет больше здесь, на этом стадионе. Это трудно, это очень трудно", - отметил один из болельщиков "Шапекоенсе".

Напомним, по меньшей мере 75 человек погибли в авиакатастрофе самолета, на борту которого находилась часть бразильской футбольной команды "Шапекоенсе", в понедельник вечером.

Как сообщал УНН, бразильское правительство во вторник объявило три дня траура по жертвам катастрофы самолета, разбившегося в Колумбии, в результате чего погибли 76 человек, включая большую часть бразильской футбольной команды "Шапекоенсе".

Впоследствии колумбийский футбольный клуб "Атлетико Насьональ" призвал КОНМЕБОЛ объявить ФК "Шапекоенсе" чемпионом Кубка Либертадорес 2016.