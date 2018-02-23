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Фанати московського "Спартака" у Більбао: вуличні бої, масові заворушення та загиблий поліцейський

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Співробітник поліції Більбао помер через зупинку серця під час зіткнення фанатів “Атлетика” і московського “Спартака” перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи, у самому місті сталися масові заворушення. Про це повідомляє УНН з посиланням на іспанське видання AS.

В цілому за підсумками бійки в одну з лікарень Більбао було доставлено п’ять чоловік (в тому числі 3 російських фаната), і приблизно о 22.00 за місцевим часом (23.00 за київським) було підтверджено, що життя поліцейського врятувати не вдалося.

Незважаючи на всі запобіжні заходи, прийняті перед матчем, в околицях стадіону “Сан Мамес” незадовго до гри відбулося масове зіткнення фанатів обох команд.

У Більбао відразу були не раді приїзду фанатів “Спартака”. Ще вчора з’явилася інформація, що в школах міста скасували додаткові заняття, а власникам барів і ресторанів порадили прибрати меблі з вулиці. Кілька годин по тому в місті пройшов мітинг проти ультраправих фанатів московської команди. Повідомляється, що в ньому брали участь кілька сотень людей.

Як повідомляв УНН, у Києві напали на автобус фанів “АЕК” та закидали його сніжками та камінням.

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