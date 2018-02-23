Фанаты московского "Спартака" в Бильбао: уличные бои, массовые беспорядки и погибший полицейский

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60262 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72833 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75715 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106416 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100133 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104412 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111403 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117061 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122756 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Фанаты московского "Спартака" в Бильбао: уличные бои, массовые беспорядки и погибший полицейский

Фанаты московского "Спартака" в Бильбао: уличные бои, массовые беспорядки и погибший полицейский

Киев  •  УНН

 • 25268 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сотрудник полиции Бильбао умер из-за остановки сердца во время столкновения фанатов “Атлетика” и московского “Спартака” перед матчем 1/16 финала Лиги Европы, в самом городе произошли массовые беспорядки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на испанское издание AS.

В целом по итогам драки в одну из больниц Бильбао было доставлено пять человек (в том числе 3 российских фаната), и примерно в 22.00 по местному времени (23.00 мск) было подтверждено, что жизнь полицейского спасти не удалось.

Несмотря на все меры предосторожности, принятые перед матчем, в окрестностях стадиона “Сан Мамес” незадолго до игры произошло массовое столкновение фанатов обеих команд.

В Бильбао сразу были не рады приезду фанатов “Спартака”. Еще вчера появилась информация, что в школах города отменили дополнительные занятия, а владельцам баров и ресторанов посоветовали убрать мебель с улицы. Несколько часов спустя в городе прошел митинг против ультраправых фанатов московской команды. Сообщается, что в нем участвовали несколько сотен человек.

Как сообщал УНН, в Киеве напали на автобус фанатов “АЭК” и забросали его снежками и камнями.

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