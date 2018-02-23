Фанаты московского "Спартака" в Бильбао: уличные бои, массовые беспорядки и погибший полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сотрудник полиции Бильбао умер из-за остановки сердца во время столкновения фанатов “Атлетика” и московского “Спартака” перед матчем 1/16 финала Лиги Европы, в самом городе произошли массовые беспорядки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на испанское издание AS.
В целом по итогам драки в одну из больниц Бильбао было доставлено пять человек (в том числе 3 российских фаната), и примерно в 22.00 по местному времени (23.00 мск) было подтверждено, что жизнь полицейского спасти не удалось.
Несмотря на все меры предосторожности, принятые перед матчем, в окрестностях стадиона “Сан Мамес” незадолго до игры произошло массовое столкновение фанатов обеих команд.
В Бильбао сразу были не рады приезду фанатов “Спартака”. Еще вчера появилась информация, что в школах города отменили дополнительные занятия, а владельцам баров и ресторанов посоветовали убрать мебель с улицы. Несколько часов спустя в городе прошел митинг против ультраправых фанатов московской команды. Сообщается, что в нем участвовали несколько сотен человек.
Как сообщал УНН, в Киеве напали на автобус фанатов “АЭК” и забросали его снежками и камнями.