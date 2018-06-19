Фанат футбольної команди на Тернопільщині побив футболіста
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Тернопільській області фанат сільскої футбольної команди під час гри побив футболіста, але отримав відсіч від членів команди і сам потрапив до лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в області.
"На території футбольного стадіону, що у Скалаті Тернопільської області, сталася бійка за участю одного із фанатів та футболістів. В результаті конфлікту місцевого жителя 1990 року народження госпіталізували до лікарні з численними травмами", - йдеться у повідоленні.
Як повідомили правоохоронці, відбувався матч між командами села Новосілка та Хоросткова. Одному із фанів не сподобалась манера гри гравця. 28-річний хлопець вибіг на поле та вирішив провчити футболіста. Спершу почав шарпати, а потім - вдарив. За товариша одразу заступився спортсмен з команди.
В результаті – футбольний матч зупинили через порушення громадського спокою та порядку. Всі дебошири написали заяви у поліцію, одного госпіталізували до медзакладу.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 частина (хуліганство) грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене групою осіб.
Нагадаємо, у російському Санкт-Петербурзі напали на пару представників ЛГБТ з Франції, які приїхали на чемпіонат світу з футболу.