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Фанат футбольной команды на Тенопильщини побил футболиста

Фанат футбольной команды на Тенопильщини побил футболиста

Киев  •  УНН

 • 5558 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Тернопольской области фанат сельской футбольной команды во время игры побил футболиста, но получил отпор от членов команды и сам попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в области.

"На территории футбольного стадиона, который в Скалати Тернопольской области, произошла драка с участием одного из фанатов и футболистов. В результате конфликта местного жителя 1990 года рождения госпитализировали в больницу с многочисленными травмами", - говорится в повидоленни.

Как сообщили правоохранители, проходил матч между командами села Новоселка и Хоросткова. Одному из фанатов не понравилась манера игры игрока. 28-летний парень выбежал на поле и решил проучить футболиста. Сначала начал дергать, а затем - ударил. За товарища сразу вступился спортсмен из команды.

В результате - футбольный матч остановили из-за нарушения общественного спокойствия и порядка. Все дебоширы написали заявления в полицию, один госпитализирован в медучреждение.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 часть (хулиганство) грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц.

Напомним, в российском Санкт-Петербурге напали на пару представителей ЛГБТ из Франции, которые приехали на чемпионат мира по футболу.

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