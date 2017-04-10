Фан-зону Євробачення відкриють на Софійській площі 30 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Софійській площі в Києві 30 квітня відкриють фан-зону Євробачення-2017. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Folk Ukraine, передає УНН.
“30 квітня на Софійській площі відбудеться святкове відкриття зони гостинності до пісенного конкурсу Євробачення-2017, що проходитиме у столиці України на початку травня, — йдеться в повідомлені. — Фан-зона гармонійно поєднає у собі велич історичних фасадів із квітучою та зеленою зоною відпочинку. Візуально локація нагадуватиме форму намиста — одного з елементів затвердженого логотипу пісенного конкурсу цього року. Все це буде досягнуто завдяки симетричному розміщенню наметів різної величини, які зменшуватимуться пропорційно від головної вхідної зони”.
Як зазначається, “згідно з проектом, вхідна зона до фан-майданчика буде прикрашена вертикальним газоном із живими квітами, який стане однією з фотозон для відвідувачів, а вся територія буде застелена спеціальним газонним покриттям”.
“Основним об’єктом, звичайно, стане сцена, з кожного боку якої встановлять прапори всіх країн-учасниць пісенного конкурсу. Її великі розміри та креативне конструктивне вирішення дадуть можливість комфортно переглядати трансляції Євробачення-2017 з будь-якого куточка фан-зони”, — повідомляє Folk Ukraine.
Також зазначається, що біля пам’ятника Б.Хмельницькому буде висаджено близько 3 тис. саджанців голландських тюльпанів.
Крім того, на території фан-зони буде передбачена “оренда велосипедів, самокатів та роликів, що дозволить швидко та легко оглядати околиці центру, зона майстер-класів, де власноруч можна створити свій сувенір, караоке, де кожен зможе відчути себе зіркою, музей крижаних скульптур”.
“І найцікавіше — вперше в самому історичному центрі Києва наприкінці дня можна буде переглядати кінофільми просто неба”, — відзначається в повідомленні.
Нагадаємо, як заявив віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, на Євробачення-2017 в Україну приїде близько 20 тис. іноземних гостей.