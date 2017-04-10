Фан-зону Евровидения откроют на Софийской площади 30 апреля

“30 апреля на Софийской площади состоится торжественное открытие зоны гостеприимства к песенному конкурсу Евровидение-2017, который пройдет в столице Украины в начале мая, — говорится в сообщении. — Фан-зона будет гармонично сочетать в себе величие исторических фасадов с цветущей и зеленой зоной отдыха. Визуально локация будет напоминать форму бус — одного из элементов утвержденного логотипа песенного конкурса этого года. Все это будет достигнуто благодаря симметричному размещению палаток различной величины, которые будут уменьшаться пропорционально от главной входной зоны”.

Как отмечается, “согласно проекту, входная зона на фан-площадку будет украшена вертикальным газоном с живыми цветами, который станет одной из фотозон для посетителей, а вся территория будет застелена специальным газонным покрытием”.

“Основным объектом, конечно, станет сцена, с каждой стороны которой установят флаги всех стран-участниц песенного конкурса. Ее большие размеры и креативное конструктивное решение позволят комфортно смотреть трансляции Евровидения-2017 с любого уголка фан-зоны”, — сообщает Folk Ukraine.

Также отмечается, что возле памятника Богдану Хмельницкому высадят около 3 тыс. саженцев голландских тюльпанов.

Кроме того, на территории фан-зоны будет предусмотрена “аренда велосипедов, самокатов и роликов, что позволит быстро и легко осматривать окрестности центра, зона мастер-классов, где собственноручно можно будет создать свой сувенир, караоке, где каждый сможет почувствовать себя звездой, музей ледовых скульптур”.

“И самое интересное — впервые в самом историческом центре Киева в конце дня можно будет смотреть кинофильмы под открытым небом”, — отмечается в сообщении.

Напомним, как заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, на Евровидение-2017 в Украину приедет около 20 тыс. иностранных гостей.