Фальсифікований алкоголь на півмільйона гривень вилучили у Хмельницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Хмельницькому вилучено алкогольного фальсифікату вартістю понад півмільйона гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
Незаконне виробництво фальсифікату організував 28-річний уродженець Хмельницького.
Співробітники міліції в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.204 КК України встановили, що на території Хмельницької області функціонує підпільне виробництво алкоголю.
Організатори “виготовляли” горілку, яку в подальшому розливали в ПЕТ-пляшки місткістю 5 літрів та продавали через мережу Інтернет.
На підставі ухвали суду проведено обшуки за місцями зберігання та виготовлення алкогольних напоїв. За результатами обшуку вилучено понад 450 ПЕТ-ємностей об’ємом по 90 та по 5 літрів та 8 пластиковий бочок об’ємом по 200 та 230 літрів, наповнені рідиною з характерним запахом спирту, а також засоби, що забезпечують масове виробництво незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Загалом вилучено товарно-матеріальних цінностей підакцизної групи вартістю 571,4 тис. грн.
Тривають слідчі дії.