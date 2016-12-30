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Фальсифицированный алкоголь на полмиллиона гривен изъяли в Хмельницком

Фальсифицированный алкоголь на полмиллиона гривен изъяли в Хмельницком

Киев • УНН

 • 6663 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Хмельницком изъяли алкогольного фальсификата стоимостью более полумиллиона гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФСУ.

Незаконное производство фальсификата организовал 28-летний уроженец Хмельницкого.

Сотрудники полиции в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины установили, что на территории Хмельницкой области функционирует подпольное производство алкоголя.

Организаторы "делали" водку, которую в дальнейшем разливали в ПЭТ-бутылки емкостью 5 литров и продавали через Интернет.

На основании решения суда проведены обыски по местам хранения и изготовления алкогольных напитков. По результатам обыска изъято более 450 ПЭТ-емкостей объемом по 90 и по 5 литров и 8 пластиковый бочек объемом по 200 и 230 литров, наполненных жидкостью с характерным запахом спирта, а также средства, обеспечивающие массовое производство незаконно изготовленных алкогольных напитков .

Всего изъято товарно-материальных ценностей подакцизной группы стоимостью 571,4 тыс. грн.

Продолжаются следственные действия.

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