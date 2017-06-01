Фактів про причетність екс-співробітника СБУ до вбивства П.Шеремета немає - А.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що екс-співробітник СБУ, який фігурує в журналістському розслідуванні у справі про вбивство Павла Шеремета, не має стосунку до вбивства журналіста. Про це він заявив журналістам, передає кореспондент УНН.
"Якби колишній співробітник СБУ мав стосунок до вбивства Шеремета, чи давав би він двічі інтерв'ю журналістам, чи приходив би він на допит, чи був він взагалі живий і чи перебував би на території України, якби був причетний до вбивства Павла Шеремета? Я думаю, що це вкрай малоймовірно. Ця людина дала свої покази слідству, на сьогодні він має статус свідка, фактів того, що саме він якось причетний до вбивства Павла Шеремета, їх немає", - сказав А.Геращенко.
Він також зазначив, що "якби ця людина була якась причетна до вбивства, повірте, той, хто цей теракт придумав, вони б його не залишили в живих, це був би нонсенс".
Як повідомляв УНН, раніше Президент П.Порошенко заявив, що екс-співробітник СБУ буде допитаний у справі про вбивство П.Шеремета.
Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва вибухнув автомобіль, в якому перебував журналіст Павло Шеремет. Слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство. Інцидент стався на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка. Вибух прогримів о 7:45 під час руху авто.