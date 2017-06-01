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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фактов о причастии экс-сотрудника СБУ к убийству П.Шеремета нет - А.Геращенко

Киев • УНН

 • 7124 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что экс-сотрудник СБУ, который фигурирует в журналистском расследовании по делу об убийстве Павла Шеремета, не имеет отношения к убийству журналиста. Об этом он заявил журналистам, передает​ корреспондент УНН.

Фактов о причастии экс-сотрудника СБУ к убийству П.Шеремета нет - А.Геращенко

“Если бы бывший сотрудник СБУ имел отношение к убийству Шеремета, давал ли бы он дважды интервью журналистам, приходил бы он на допрос, был он вообще жив и находился ли бы на территории Украины, если бы был причастен к убийству Павла Шеремета? Я думаю, что это крайне маловероятно. Этот человек дал свои показание следствия, на сегодня он имеет статус свидетеля, фактов того, что именно он как-то причастен к убийству Павла Шеремета, их нет”, — сказал А.Геращенко.

Он также отметил, что “если бы этот человек был как-то причастен к убийству, поверьте тот кто этот терракт придумал, они бы его не оставили в живых, это был бы нонсенс”.

Как сообщал УНН, ранее Президент П.Порошенко заявил, что экс-сотрудник СБУ будет допрошен по делу об убийстве П.Шеремета.

Напомним, утром 20 июля 2016 года в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. Инцидент произошел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Взрыв прогремел в 7:45 во время движения авто.

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