Факт загострення ситуації на Донбасі замовчується у російських ЗМІ - експерт

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У російських офіційних інформагенствах замовчується факт загострення ситуації в зоні АТО. Про це в ефірі “5 каналу” повідомив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, передає УНН.

“Сьогодні протягом дня я кілька разів дивився російські офіційні інформагентства і дивно, що ігнорується активізація бойових дій на Донбасі, ніби цього немає. Тому що зазвичай відразу починають кричати про обстріли житлових будинків. Тут таке мовчання. І це все ще більше підозріло. Очевидно, щось готується більш масштабне і поки що це приховується,” — сказав експерт.

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Відповідаючи на питання, що може бути масштабніше, ніж нинішня ситуація, О.Мельник пояснив: “Звичайно, це більший масштаб порівняно з тим, що ми спостерігали протягом кількох місяців. Але я маю на увазі ще більший масштаб. Вони, очевидно, готуються в комплексі операціями не лише на українському фронті. Можливо, це буде, як відволікаючий маневр, щоб розпочати в Сирії. Я поки що не маю остаточної версії”.

Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки тривають періодичні обстріли з гранатометів і кулеметів, 30 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 отримали поранення і троє травмовані.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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