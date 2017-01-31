Факт загострення ситуації на Донбасі замовчується у російських ЗМІ - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У російських офіційних інформагенствах замовчується факт загострення ситуації в зоні АТО. Про це в ефірі “5 каналу” повідомив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, передає УНН.
“Сьогодні протягом дня я кілька разів дивився російські офіційні інформагентства і дивно, що ігнорується активізація бойових дій на Донбасі, ніби цього немає. Тому що зазвичай відразу починають кричати про обстріли житлових будинків. Тут таке мовчання. І це все ще більше підозріло. Очевидно, щось готується більш масштабне і поки що це приховується,” — сказав експерт.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П.Жебрівський повідомив про ситуацію в Авдіївці: оголошено надзвичайний стан
Відповідаючи на питання, що може бути масштабніше, ніж нинішня ситуація, О.Мельник пояснив: “Звичайно, це більший масштаб порівняно з тим, що ми спостерігали протягом кількох місяців. Але я маю на увазі ще більший масштаб. Вони, очевидно, готуються в комплексі операціями не лише на українському фронті. Можливо, це буде, як відволікаючий маневр, щоб розпочати в Сирії. Я поки що не маю остаточної версії”.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки тривають періодичні обстріли з гранатометів і кулеметів, 30 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 отримали поранення і троє травмовані.