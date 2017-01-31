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Факт обострения ситуации на Донбассе замалчивается в российских СМИ - эксперт

Факт обострения ситуации на Донбассе замалчивается в российских СМИ - эксперт

Киев • УНН

 • 6950 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В российских официальных информагентствах замалчивается факт обострения ситуации в зоне АТО. Об этом в эфире "5 канала" сообщил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, передает УНН.

"Сегодня в течение дня я несколько раз смотрел российские официальные информагентства странно, что игнорируется активизация боевых действий на Донбассе, что этого нет. Потому что обычно сразу начинают кричать об обстреле жилых домов. Здесь такое молчание. И это все еще больше подозрительно. Очевидно, что-то готовится более масштабное и пока это скрывается", - сказал эксперт.

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Отвечая на вопрос, что может быть масштабнее, чем нынешняя ситуация, А.Мельник пояснил: "Конечно, это больший масштаб по сравнению с тем, что мы наблюдали в течение нескольких месяцев. Но я имею в виду еще больший масштаб. Они, очевидно, готовятся в комплексе операциями не только на украинском фронте. Возможно, это будет, как отвлекающий маневр, чтобы начать в Сирии. Я пока не имею окончательной версии ".

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки продолжаются периодические обстрелы из гранатометов и пулеметов, 30 января в результате боевых действий на Донбассе погибли трое украинских военных, еще 17 получили ранения и трое травмированы.

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