Facebook знайшов спосіб боротьби з трансляціями вбивств
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Соціальна мережа Facebook додатково найме три тисячі людей, щоб боротися з агресивними публікаціями і трансляціями сцен насильства. Про розповів засновник соцмережі Марк Цукерберг, передає УНН з посиланням на ВВС.
М.Цукерберг заявив, що було неприємно бачити людей, які заподіюють шкоду собі та іншим під час прямих трансляцій в Facebook.
Він додав, що соцмережа також спростить сам механізм подання скарг, щоб співробітники могли швидше на них реагувати і при необхідності звертатися в правоохоронні органи.
“Минулого тижня ми отримали повідомлення, що хтось, проводячи трансляцію, може вчинити самогубство. Ми негайно зв’язалися з правоохоронними органами, і вони змогли запобігти заподіянню шкоди”, — написав М.Цукерберг.
Рішення компанії було спричинене кількома випадками трансляції вбивств і самогубств у соцмережі.