Facebook нашел способ борьбы с трансляциями убийств
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Социальная сеть Facebook дополнительно наймет три тысячи людей, чтобы бороться с агрессивными публикациями и трансляциями сцен насилия. Об рассказал основатель соцсети Марк Цукерберг, передает УНН со ссылкой на ВВС.
М.Цукерберг заявил, что было неприятно видеть людей, которые причиняют вред себе и другим во время прямых трансляций в Facebook.
Он добавил, что соцсеть также упростит сам механизм подачи жалоб, чтобы сотрудники могли быстрее на них реагировать и при необходимости обращаться в правоохранительные органы.
“На прошлой неделе мы получили сообщение, что кто-то, проводя трансляцию, может совершить самоубийство. Мы немедленно связались с правоохранительными органами, и они смогли предотвратить причинения вреда”, — написал М.Цукерберг.
Решение компании было вызвано несколькими случаями трансляции убийств и самоубийств в соцсети.