Facebook знайшов десятки підозрілих сторінок перед новими виборами в США

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КИЇВ. 31 липня. УНН. З соціальних мереж Facebook і Instagram видалені 32 сторінки і аккаунта, в діях яких знайшли ознаки “скоординованої неавтентичного поведінки”: ці сторінки обманювали користувачів соцмережі, а провідні їх власники приховували свої особистості і цілі своїх дій, йдеться в повідомленні Facebook, передає УНН.

Ці акаунти, зокрема, “пов’язані з протестами, які заплановані в Вашингтоні наступного тижня”, заявили в Facebook. “Очевидно, що хто б не створив акаунти, він витратив набагато більше зусиль, ніж російське Агентство інтернет-досліджень до цього”, — йдеться в повідомленні.

“Наше розслідування тільки почалося, у нас поки не готові всі факти — включаючи дані про те, хто за цим може стояти”, — повідомило керівництво соцмережі.

З підсумками розслідування Facebook в ході слухань ознайомив Конгрес США. Як пише The New York Times, компанія інформувала законодавців, що їй вдалося виявити “скоординовану політичну кампанію впливу” перед проміжним виборами в США, запланованим на листопад. Всього за підсумками розслідування Facebook видалив вісім публічних сторінок Facebook, 17 профілів користувачів і сім облікових записів в Instagram.

Як повідомляв УНН, у Британії запропонували ввести для Facebook податок на фейкові новини.

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