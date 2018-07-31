Facebook нашел десятки подозрительных страниц перед новыми выборами в США
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Из социальных сетей Facebook и Instagram удалены 32 страницы и аккаунта, в действиях которых обнаружены признаки “скоординированного неаутентичного поведения”: эти страницы обманывали пользователей соцсети, а ведущие их владельцы скрывали свои личности и цели своих действий, говорится в сообщении Facebook, передает УНН.
Эти аккаунты, в частности, “связаны с протестами, Которые запланированы в Вашингтоне на следующей неделе”, заявили в Facebook. “Очевидно, что кто бы ни создал аккаунты, он потратил гораздо больше усилий, чем российское Агентство интернет-исследований до этого”, — говорится в сообщении.
“Наше расследование только началось, у нас пока не готовы все факты — включая данные о том, кто за этим может стоят”, — сообщило руководство соцсети.
С итогами расследования Facebook в ходе слушаний ознакомил Конгресс США. Как пишет The New York Times, компания информировала законодателей, что ей удалось выявить “скоординированную политическую кампанию влияния” перед промежуточным выборами в США, запланированным на ноябрь. Всего по итогам расследования Facebook удалил восемь публичных страниц Facebook, 17 профилей пользователей и семь учетных записей в Instagram.
Как сообщал УНН, в Британии предложили ввести для Facebook налог на фейковые новости.