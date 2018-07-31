Facebook нашел десятки подозрительных страниц перед новыми выборами в США

Эти аккаунты, в частности, “связаны с протестами, Которые запланированы в Вашингтоне на следующей неделе”, заявили в Facebook. “Очевидно, что кто бы ни создал аккаунты, он потратил гораздо больше усилий, чем российское Агентство интернет-исследований до этого”, — говорится в сообщении.

“Наше расследование только началось, у нас пока не готовы все факты — включая данные о том, кто за этим может стоят”, — сообщило руководство соцсети.

С итогами расследования Facebook в ходе слушаний ознакомил Конгресс США. Как пишет The New York Times, компания информировала законодателей, что ей удалось выявить “скоординированную политическую кампанию влияния” перед промежуточным выборами в США, запланированным на ноябрь. Всего по итогам расследования Facebook удалил восемь публичных страниц Facebook, 17 профилей пользователей и семь учетных записей в Instagram.

Как сообщал УНН, в Британии предложили ввести для Facebook налог на фейковые новости.