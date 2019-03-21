Facebook зберігав мільйони паролів користувачів у відкритому для своїх співробітників доступі

КИЇВ. 22 березня. УНН. Facebook зберігав мільйони паролів користувачів соціальної мережі у відкритому доступі для своїх співробітників протягом багатьох років. Про це компанія заявила в четвер після того, як дослідник безпеки написав в Інтернеті про цю проблему, передає УНН.