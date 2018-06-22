Facebook випустив власний друкований журнал під назвою Grow
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Соціальна мережа Facebook почала видавати власний друкований журнал Grow. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання FIPP.
Вказано, що видання виходитиме раз у три місяці й буде присвячене бізнес-тематиці. На першій обкладинці журналу розмістили фото креативного директора бренду одягу Nylon Оскара Олссона.
За словами журналіста Піта ван Нікерка, журнал можна почитати в залах очікування для пасажирів бізнес-класу аеропорту “Хітроу” та ще в кількох “ексклюзивних” локаціях Лондона.
Варто відзначити, що існує цифрова версія журналу.
Як повідомляв УНН, віце-президент зі суспільних комунікацій американської компанії Facebook Елліот Шрейдж оголосив про свою відставку. Він був куратором заходів, які приймала компанія в останні місяці на тлі скандалу навколо передачі стороннім організаціям персональних даних користувачів однойменної найбільшої соціальної мережі в світі