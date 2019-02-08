Facebook видалив зображення Ісуса в леопардовій білизні

Соціальна мережа також на короткий час заблокувала італійського політика з міста Каррара Алессандро Бандоні, який виклав фотографію, за “можливу невідповідність стандартам спільноти”.

На картині із зображенням Ісуса в леопардових трусах Dolce&Gabbana, на місці традиційного латинського акроніма INRI, який розшифровується як “Ісус з Назарета, цар іудейський”, над розп’яттям розміщено напис “ЛГБТ”.

Картина створена сицілійським художником Джузеппе Венеціано. На даний момент вона виставлена в музеї міста Масса на північному заході Італії на виставці “Сторітеллінг”. Понад тисяча людей підписали онлайн-петицію на ім’я мера міста з вимогами прибрати картину з виставки за непристойність і образу віри і почуттів мільйонів людей.

Венеціано став на захист своєї роботи, заявивши, що вона являє собою символ мучеництва, що бере на себе відповідальність за всю несправедливість, з якою стикаються люди, у тому числі і представники ЛГБТ спільноти.

Як повідомляв УНН, “Богемну рапсодію” виключили з номінантів ЛГБТ-премії.