Facebook удалил изображение Иисуса в леопардовых трусах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Социальная сеть Facebook удалила фотографию картины, на которой Иисус Христос изображен распятым на кресте в трусах Dolce&Gabbana леопардовой расцветки. Об этом сообщает Euronews, передаёт УНН.
Социальная сеть также на короткое время заблокировала итальянского политика из города Каррара Алессандро Бандони, выложившего фотографию, за "возможное несоответствие стандартам сообщества".
На картине с изображением Иисуса в трусах Dolce&Gabbana леопардовой расцветки, на месте традиционного латинского акронима INRI, который расшифровывается как "Иисус из Назарета, царь иудейский", над распятием размещена надпись "ЛГБТ".
Картина создана сицилийским художником Джузеппе Венециано. На данный момент она выставлена в музее города Масса на северо-западе Италии на выставке "Сторителлинг". Более тысячи человек подписали онлайн-петицию на имя мэра города с требованиями убрать картину с выставки за непристойность и оскорбление веры и чувств миллионов людей.
Венециано встал на защиту своей работы, заявив, что она представляет собой символ мученичества, берущего на себя ответственность за всю несправедливость, с которой сталкиваются люди, в том числе и гомосексуалы.
Как сообщал УНН, "Богемскую рапсодию" исключили из номинантов ЛГБТ-премии.