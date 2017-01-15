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Facebook в Німеччині буде боротися з фальшивими новинами

Facebook в Німеччині буде боротися з фальшивими новинами

Київ • УНН

 • 16910 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. До парламентських виборів у Німеччині соціальна мережа Facebook заявила у неділю, 15 січня, що у 2017 році посилить боротьбу з неправдивими новинами в Німеччині, передає УНН з посиланням на DW.

Соцмережі в цьому допоможе аналітичний центр Correctiv, який перевірятиме правдивість повідомлень, поширюваних у Facebook. Йдеться не про кожен запис, а лише про ті, які будуть заявлені користувачами як підозрілі. Заявка запускатиме багаторівневий процес перевірки.

У разі, якщо перевірка вказуватиме на неправдивість новини, то поруч із повідомленням у соцмережі з’являтиметься відповідна позначка, а також посилання на новину із перевіреним фактажем. Попередження зберігатиметься при подальшому поширенні новини. Однак керівництво соцмережі розглядає можливість обмежити поширення таких новин. “Можливо, ми зменшимо видимість недостовірних статей,” — ідеться у заяві Facebook.

Крім того, аналітичний центр Correctiv не отримуватиме від Facebook грошей. Нагадаємо, восени 2017 року в Німеччині пройдуть вибори до Бундестагу.

Нагадаємо, компанія Facebook запускає проект The Facebook Journalism Project, спрямований на боротьбу з фейками в ЗМІ та інформування користувачів про способи пошуку достовірної інформації в епоху цифрових технологій.

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