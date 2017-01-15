Facebook в Германии будет бороться с фальшивыми новостями
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Социальная сеть Facebook заявила в воскресенье, 15 января, что в 2017 году усилит борьбу с ложными новостями в Германии, передает УНН со ссылкой на DW.
Соцсети в этом поможет аналитический центр Correctiv, который будет проверять правдивость сообщений, распространяемых в Facebook. Речь идет не о каждой записи, только о тех, которые будут заявлены пользователями как подозрительные. Заявка будет запускать многоуровневый процесс проверки.
В случае, если проверка будет указывать на ложность новости, то рядом с сообщением в соцсети будет появляться соответствующая отметка, а также ссылки на новость с проверенным фактажем. Предупреждение будет сохраняться при дальнейшем распространении новости. Однако руководство соцсети рассматривает возможность ограничить распространение таких новостей. "Возможно, мы уменьшим видимость недостоверных статей", - говорится в заявлении Facebook.
Кроме того, аналитический центр Correctiv не будет получать от Facebook денег. Напомним, осенью 2017 в Германии пройдут выборы в Бундестаг.
Напомним, компания Facebook запускает проект The Facebook Journalism Project, направленный на борьбу с фейками в СМИ и информирование пользователей о способах поиска достоверной информации в эпоху цифровых технологий.