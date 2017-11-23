Facebook створить сайт для відстеження російської пропаганди

"Це частина зусиль для захисту наших платформ і людей, які ними користуються, від поганих діячів, які намагаються підірвати нашу демократію", - так у компанії пояснили мету нового порталу.

Портал показуватиме користувачам, чи "лайкали" або підписувалися вони на сторінки, пов'язані з російським Агентством інтернет-досліджень. Цю компанію називали серед тих, які намагаються впливати на громадську думку в різних країнах в інтересах Росії. Портал дозволятиме відстежувати контент із січня 2015 по серпень 2017 року.

"Важливо, щоб люди розуміли, як іноземні діячі намагаються посіяти роз'єднаність і недовіру, використовуючи Facebook перед і після виборів 2016 року у США", - зазначили в Facebook.

Як повідомляв УНН, у Facebook, Twitter і Google розповіли про масштаби активності РФ на виборах в США.