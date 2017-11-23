Facebook создаст сайт для отслеживания российской пропаганды

"Это часть усилий для защиты наших платформ и людей, которые ими пользуются, от плохих деятелей, которые пытаются подорвать нашу демократию", - так в компании объяснили цель нового портала.

Портал показывать пользователям, или "лайкали" или подписывались они на страницы, связанные с российским Агентством интернет-исследований. Эту компанию называли среди тех, которые пытаются влиять на общественное мнение в разных странах в интересах России. Портал позволит отслеживать контент с января 2015 по август 2017.

"Важно, чтобы люди понимали, как иностранные деятели пытаются посеять разобщенность и недоверие, используя Facebook перед и после выборов 2016 года на США", - отметили в Facebook.

Как сообщал УНН, в Facebook, Twitter и Google рассказали о масштабах активности РФ на выборах в США.