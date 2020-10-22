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Facebook оголосила про запуск сервісу знайомств Dating в низці країн Європи

Facebook оголосила про запуск сервісу знайомств Dating в низці країн Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Компанія Facebook, якій належить однойменна соціальна мережа, оголосила про запуск власного сервісу знайомств Dating в 32 країнах Європи. Про це йдеться в поширеній у середу заяві компанії, передає УНН.

“Сьогодні ми запускаємо Facebook Dating в Європі, щоб допомогти більшій кількості людей знайти значущі зв’язки, зокрема й через спільні інтереси, заходи і групи”, — йдеться в пресрелізі.

Компанія уточнює, що платформа для знайомств стане доступна в Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпрі, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Хорватії, Угорщини, Ірландії, Італії та ряді інших європейських держав. України в цьому списку немає.

У Facebook підкреслили, що при створенні програми розробники керувалися принципами забезпечення безпеки і конфіденційності даних користувачів при використанні їх продукту. “Ми працювали з експертами в цих областях (безпеки і конфіденційності), щоб забезпечити легкий доступ до порад з безпеки і побудувати (систему) захисту в Facebook Dating, включаючи можливість скаржитися (на порушників) і блокувати будь-кого, а також заборону на відправку людьми фотографій, посилань, платежів або відео в повідомленнях”, — додали в компанії.

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Відзначається, що сервісом вже користуються жителі 20 інших країн, де з вересня в цілому зафіксовано понад 1,5 млрд парних збігів.

Сервіс Facebook Dating був запущений в США у вересні минулого року. Будь-який користувач соціальної мережі може приєднатися до цього додатка, створивши свій власний профіль і визначивши список людей на основі спільних інтересів і переваг. У лютому компанія інформувала про припинення запуску платформи в Європі у зв’язку з обшуками, які пройшли в її офісах в Дубліні. Додаток, як повідомляв американський телеканал CNN, планувалося представити напередодні Дня святого Валентина, 13 лютого.

Як повідомляв УНН, в Facebook виявили вразливість, яка десять років допомагала хакерам зламувати акаунти.

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