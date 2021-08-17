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Facebook і Twitter в Афганістані: як працюватимуть американські технологічні компанії далі

Facebook і Twitter в Афганістані: як працюватимуть американські технологічні компанії далі

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Швидке заволодіння талібами Афганістану ставить перед великими американськими технологічними компаніями нову проблему щодо обробки контенту, створеного групою терористів "Талібану". Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Гігант соціальних мереж Facebook підтвердив у понеділок, що називає “Талібан” терористичним угрупованням і забороняє його та контент, що підтримує його, зі своїх платформ.

Але, як повідомляється, члени “Талібану” продовжують використовувати наскрізний зашифрований сервіс обміну повідомленнями Facebook WhatsApp для прямого спілкування з афганцями, незважаючи на заборону компанії за правилами щодо небезпечних організацій.

Представник Facebook Inc (FB.O) заявив, що компанія уважно стежить за ситуацією в країні, і що WhatsApp вживатиме заходів щодо будь -яких облікових записів, які будуть пов’язані з санкційними організаціями в Афганістані, що може включати видалення облікового запису.

У Twitter Inc (TWTR.N) представники “Талібану” з сотнями тисяч підписників написали оновлення у твіттері під час захоплення країни.

На запитання про те, як таліби користуються цією платформою, компанія вказала на свою політику проти насильницьких організацій та ненависної поведінки, але не відповіла на запитання про те, як вона класифікується. Правила Twitter говорять про те, що вони не дозволяють користування групам, які пропагують тероризм або насильство проти мирного населення.

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