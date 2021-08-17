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Facebook и Twitter в Афганистане: как будут работать американские технологические компании дальше

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Быстрое овладение талибами Афганистана ставит перед крупными американскими технологическими компаниями новую проблему по обработке контента, созданного группой террористов “Талибана”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Гигант социальных сетей Facebook подтвердил в понедельник, что называет “Талибан” террористической группировкой и запрещает его и контент, поддерживает его, из своих платформ.

Но, как сообщается, члены “Талибана” продолжают использовать сквозной зашифрованный сервис обмена сообщениями Facebook WhatsApp для прямого общения с афганцами, несмотря на запрет компании за правилами опасных организаций.

Представитель Facebook Inc (FB.O) заявил, что компания внимательно следит за ситуацией в стране, и WhatsApp принимать меры по каких-либо учетных записей, которые будут связаны с санкционные организациями в Афганистане, может включать удаление аккаунта.

В Twitter Inc (TWTR.N) представители “Талибана” с сотнями тысяч подписчиков написали обновления в твиттере во время захвата страны.

На вопрос о том, как талибы пользуются этой платформой, компания указала на свою политику против насильственных организаций и ненавистной поведения, но не ответила на вопрос о том, как она классифицируется. Правила Twitter говорят о том, что они не позволяют пользования группам, которые пропагандируют терроризм или насилие против мирного населения.

Украинские Национальные Новости

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