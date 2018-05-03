Facebook дозволить користувачам видаляти історію своїх дій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Компанія Facebook збирається дозволити користувачам видаляти історію своїх дій поза Facebook або повністю відмовлятися від збору таких даних. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву засновника і генерального директора Facebook Марка Цукерберга, опубліковану Recode.
Цукерберг порівняв збір даних в соцмережі з формуванням історії браузера і використанням файлів cookie.
"Ми вважаємо, що у користувачів Facebook повинна бути можливість видалити свою історію так само, як це роблять користувачі браузерів".
Він уточнив, що спочатку користувачі зможуть видаляти інформацію про кліки та переходи, яку збирають сайти і додатки за допомогою рекламної мережі та інструментів аналітики Facebook.
Також Цукерберг попередив, що, як і видалення історії браузера, видалення історії в Facebook найімовірніше спричинить за собою погіршення рекомендацій.
Видання Recode уточнює, що навіть після видалення дані залишаться доступні компаніям, які використовують інформацію від Facebook в аналітичних цілях, - але тільки в знеособленому вигляді і лише протягом 90 днів (в окремих випадках - до двох років).
В середині березня Facebook виявилася в центрі скандалу про незаконне використання даних 50 млн користувачів соціальної мережі. ЗМІ з'ясували, що аналітична фірма Cambridge Analytica отримала відомості без згоди користувачів і використовувала їх для створення ефективної політичної реклами.
В кінці березня Цукерберг розповів про те, що компанія готує нові заходи по захисту інформації користувачів. Соцмережа також додала в свій додаток розділ, в якому можна подивитися, які саме дані користувач передає сервісу.
Як повідомляв УНН, розробник соцмережі Facebook Марк Цукерберг на конференції F8 анонсував створення додатка для знайомств Dating.