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Facebook дозволить користувачам видаляти історію своїх дій

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Компанія Facebook збирається дозволити користувачам видаляти історію своїх дій поза Facebook або повністю відмовлятися від збору таких даних. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву засновника і генерального директора Facebook Марка Цукерберга, опубліковану Recode.

Facebook дозволить користувачам видаляти історію своїх дій

Цукерберг порівняв збір даних в соцмережі з формуванням історії браузера і використанням файлів cookie.

"Ми вважаємо, що у користувачів Facebook повинна бути можливість видалити свою історію так само, як це роблять користувачі браузерів".

Він уточнив, що спочатку користувачі зможуть видаляти інформацію про кліки та переходи, яку збирають сайти і додатки за допомогою рекламної мережі та інструментів аналітики Facebook.

Також Цукерберг попередив, що, як і видалення історії браузера, видалення історії в Facebook найімовірніше спричинить за собою погіршення рекомендацій.

Видання Recode уточнює, що навіть після видалення дані залишаться доступні компаніям, які використовують інформацію від Facebook в аналітичних цілях, - але тільки в знеособленому вигляді і лише протягом 90 днів (в окремих випадках - до двох років).

В середині березня Facebook виявилася в центрі скандалу про незаконне використання даних 50 млн користувачів соціальної мережі. ЗМІ з'ясували, що аналітична фірма Cambridge Analytica отримала відомості без згоди користувачів і використовувала їх для створення ефективної політичної реклами.

В кінці березня Цукерберг розповів про те, що компанія готує нові заходи по захисту інформації користувачів. Соцмережа також додала в свій додаток розділ, в якому можна подивитися, які саме дані користувач передає сервісу.

Як повідомляв УНН, розробник соцмережі Facebook Марк Цукерберг на конференції F8 анонсував створення додатка для знайомств Dating.

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