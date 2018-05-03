Facebook разрешит пользователям удалять историю своих действий

Цукерберг сравнил сбор данных в соцсети с формированием истории браузера и использованием файлов cookie.



"Мы считаем, что у пользователей Facebook должна быть возможность удалить свою историю так же, как это делают пользователи браузеров".

Он уточнил, что поначалу пользователи смогут удалять информацию о кликах и переходах, которую собирают сайты и приложения с помощью рекламной сети и инструментов аналитики Facebook.

Также Цукерберг предупредил, что, как и удаление истории браузера, удаление истории в Facebook вероятнее всего повлечёт за собой ухудшение рекомендаций.



Издание Recode уточняет, что даже после удаления данные останутся доступны компаниям, которые используют информацию от Facebook в аналитических целях, — но только в обезличенном виде и лишь в течение 90 дней (в редких случаях — до двух лет).

В середине марта Facebook оказалась в центре скандала о незаконном использовании данных 50 млн пользователей социальной сети. СМИ выяснили, что аналитическая фирма Cambridge Analytica получила сведения без согласия пользователей и использовала их для создания эффективной политической рекламы.

В конце марта Цукерберг рассказал о том, что компания готовит новые меры по защите информации пользователей. Соцсеть также добавила в своё приложение раздел, в котором можно посмотреть, какие именно данные пользователь передаёт сервису.

Как сообщал УНН, разработчик соцсети Facebook Марк Цукерберг на конференции F8 анонсировал создание приложения для знакомств Dating.