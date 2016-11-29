Ф.Штайнмаєр назвав важкими переговори глав МЗС “нормандської четвірки”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Глава МЗС Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр заявив, що переговори міністрів закордонних справ країн “нормандської четвірки” у Мінську були важкими, передає УНН із посиланням на ТАСС.
За словами міністра, глави МЗС не змогли домовитися щодо “дорожньої карти” щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У той же час він зазначив, що відчуває оптимізм щодо розведення сил на лінії зіткнення і обміну до кінця року “значною кількістю полонених”.
Ф.Штайнмаєр також додав, що сподівається, що з прогресом в реалізації “Мінська” можуть відбутися зміни в питанні санкцій проти Росії.
Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ніяких проривів на зустрічі глав МЗС “нормандської четвірки” в Мінську досягнуто не було.
Нагадаємо, зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" у Мінську завершилася.
У переговорах у Мінську крім міністрів також брали участь голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан, його заступник Олександр Хуг і спецпредставник голови ОБСЄ в Контактної групи Мартін Сайдік.
Про проведення зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" до кінця листопада домовилися 19 жовтня в Берліні президенти Росії, Франції, України - Володимир Путін, Франсуа Олланд, Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Передбачалося, що глави МЗС схвалять дорожню карту щодо врегулювання на Донбасі.