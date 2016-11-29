Ф.-В.Штайнмайер назвал тяжелыми переговоры глав МИД "нормандской четверки"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в Минске были тяжелыми, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
По словам министра, главы МИД не смогли договориться относительно "дорожной карты" по урегулированию ситуации на Донбассе. В то же время он отметил, что чувствует оптимизм относительно разведения сил на линии соприкосновения и обмена до конца года "значительного количества пленных".
Ф.-В.Штайнмайер также добавил, что надеется, что с прогрессом в реализации "Минская" могут произойти изменения в вопросе санкций против России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никаких прорывов на встрече глав МИД "нормандской четверки" в Минске достигнуто не было.
Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в Минске закончилась.
В переговорах в Минске кроме министров также участвовали глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, его заместитель Александр Хуг и спецпредставитель главы ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик.
О проведении встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" до конца ноября договорились 19 октября в Берлине президенты России, Франции, Украины - Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель.
Предполагалось, что главы МИД примут дорожную карту по урегулированию ситуации на Донбассе.