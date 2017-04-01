Ф.Роуч назвав В.Ломаченка найкращим боксером світу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Один із найкращих тренерів в історії світового боксу Фреді Роуч поділився думкою на тему того, хто на даний момент є найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії, повідомляє УНН з посиланням на сайт українського боксера Василя Ломаченка.
На зустрічі з журналістами один з репортерів задав Ф.Роучу питання про те, кого він вважає кращим боксером P4P (незалежно від вагової категорії). Тренер відповів: “Василь Ломаченко — найкращий”.
Зауважимо, що раніше Ф.Роуч неодноразово називав “королем P4P” казахського боксера Геннадія Головкіна (37-0, 33 КО).
Примітно, що 57-річний Ф.Роуч, котрий тренував Менні Пак’яо та інших зіркових боксерів, сім разів ставав переможцем в номінації “Тренер року” за версією Асоціації журналістів, які пишуть про бокс (2003, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014 роки). У 2012 році американець був включений до міжнародної зали боксерської слави.
Додамо також, В.Ломаченко проведе свій наступний бій 8 квітня в місті Оксон Хілл проти Джейсона Соси. На кону буде стояти чемпіонський пояс WBO у другій напівлегкій вазі, який зараз належить українцю.