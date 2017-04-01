Ф.Роуч назвал В.Ломаченко лучшим боксером мира

На встрече с журналистами один из репортеров задал Ф.Роучу вопрос о том, кого он считает лучшим боксером P4P (независимо от весовой категории). Тренер ответил: "Василий Ломаченко - лучший".

Заметим, что ранее Ф.Роуч неоднократно называл "королем P4P" казахского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО).

Примечательно, что 57-летний Ф.Роуч, который тренировал Мэнни Пакьяо и других звездных боксеров, семь раз становился победителем в номинации "Тренер года" по версии Ассоциации журналистов, пишущих о боксе (2003, 2006, 2008, 2009, 2010 2013, 2014 годы). В 2012 году американец был включен в Международный зал боксерской славы.

Добавим также, В.Ломаченко проведет свой следующий бой 8 апреля в городе Оксон Хилл против Джейсона Соси. На кону будет стоять чемпионский пояс WBO во втором полулегком весе, который сейчас принадлежит Украинской.