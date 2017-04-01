Ф.Роуч назвал В.Ломаченко лучшим боксером мира

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44562 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103430 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158900 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117504 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117170 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112938 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104553 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107149 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103636 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154190 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Ф.Роуч назвал В.Ломаченко лучшим боксером мира

Ф.Роуч назвал В.Ломаченко лучшим боксером мира

Киев  •  УНН

 • 9778 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Один из лучших тренеров в истории мирового бокса Фредди Роуч поделился мнением на тему того, кто на данный момент является лучшим боксером мира независимо от весовой категории, сообщает УНН со ссылкой на сайт украинского боксера Василия Ломаченко.

На встрече с журналистами один из репортеров задал Ф.Роучу вопрос о том, кого он считает лучшим боксером P4P (независимо от весовой категории). Тренер ответил: "Василий Ломаченко - лучший".

Заметим, что ранее Ф.Роуч неоднократно называл "королем P4P" казахского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО).

Примечательно, что 57-летний Ф.Роуч, который тренировал Мэнни Пакьяо и других звездных боксеров, семь раз становился победителем в номинации "Тренер года" по версии Ассоциации журналистов, пишущих о боксе (2003, 2006, 2008, 2009, 2010 2013, 2014 годы). В 2012 году американец был включен в Международный зал боксерской славы.

Добавим также, В.Ломаченко проведет свой следующий бой 8 апреля в городе Оксон Хилл против Джейсона Соси. На кону будет стоять чемпионский пояс WBO во втором полулегком весе, который сейчас принадлежит Украинской.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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