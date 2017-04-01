Ф.Роуч назвал В.Ломаченко лучшим боксером мира
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Один из лучших тренеров в истории мирового бокса Фредди Роуч поделился мнением на тему того, кто на данный момент является лучшим боксером мира независимо от весовой категории, сообщает УНН со ссылкой на сайт украинского боксера Василия Ломаченко.
На встрече с журналистами один из репортеров задал Ф.Роучу вопрос о том, кого он считает лучшим боксером P4P (независимо от весовой категории). Тренер ответил: "Василий Ломаченко - лучший".
Заметим, что ранее Ф.Роуч неоднократно называл "королем P4P" казахского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО).
Примечательно, что 57-летний Ф.Роуч, который тренировал Мэнни Пакьяо и других звездных боксеров, семь раз становился победителем в номинации "Тренер года" по версии Ассоциации журналистов, пишущих о боксе (2003, 2006, 2008, 2009, 2010 2013, 2014 годы). В 2012 году американец был включен в Международный зал боксерской славы.
Добавим также, В.Ломаченко проведет свой следующий бой 8 апреля в городе Оксон Хилл против Джейсона Соси. На кону будет стоять чемпионский пояс WBO во втором полулегком весе, который сейчас принадлежит Украинской.