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Ф.Олланд назвав результати виборів у Нідерландах "перемогою над екстремізмом"

Ф.Олланд назвав результати виборів у Нідерландах "перемогою над екстремізмом"

Київ • УНН

 • 9751 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент Франції Франсуа Олланд привітав результат парламентських виборів в Нідерландах, а перемогу праволіберальної партії прем'єр-міністра країни Марка Рютте французький лідер назвав "очевидною перемогою над екстремізмом", передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Відкритість, повагу до інших і віра в Європу - це єдина відповідь націоналізму і роз'єднаності, йдеться в поширеній заяві Франсуа Олланда.

Кандидат в президенти Франції Емманюель Макрон визнав перемогу партії Марка Рютте знаком того, що успіх правопопулістських партій не є чимось неминучим. "Нідерланди показали нам, що прорив правих екстремістів не фатальний, і що позиції прихильників європейської прогресу зміцнюються", - зазначив Е.Макрон.

На майбутніх президентських виборах у Франції, перший тур яких відбудеться 23 квітня, Е.Макрон вважається одним з основних кандидатів на перемогу.

Його головним суперником стане лідер правоекстремістської французької партії "Народний фронт" Марін Ле Пен. Згідно з попередніми опитуваннями, саме Е.Макрон і М.Ле Пен можуть вийти до другого туру виборів, призначеного на 7 травня. Результат президентської боротьби продемонструє націоналістичні почуття громадян країни і їхнє ставлення до об'єднаної Європи.

Переможцем на парламентських виборах в Нідерландах, що пройшли 15 березня, стала праволіберальна Народна партія за свободу і демократію прем'єр-міністра Марка Рютте. Вона буде представлена ​​31 депутатом в парламенті країни.

Правопопулістська Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом може отримати 19 з 150 депутатських мандатів. Крім правих популістів, приблизно по 19 депутатських мандатів дістанеться ліволіберальній партії "Демократи-66" і партії "Християнсько-демократичний заклик".

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