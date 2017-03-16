Ф.Олланд назвал результаты выборов в Нидерландах "победой над экстремизмом"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 41456 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104886 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120299 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179390 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130884 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125303 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117669 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106532 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107560 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103918 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Ф.Олланд назвал результаты выборов в Нидерландах "победой над экстремизмом"

Ф.Олланд назвал результаты выборов в Нидерландах "победой над экстремизмом"

Киев  •  УНН

 • 9751 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Франции Франсуа Олланд приветствует результат парламентских выборов в Нидерландах, а победу праволиберальной партии премьер-министра страны Марка Рютте французский лидер назвал "очевидной победой над экстремизмом", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Открытость, уважение к другим и вера в Европу - это единственный ответ национализму и разобщенности, говорится в распространенном заявлении Франсуа Олланда.

Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон признал победу партии Марка Рютте знаком того, что успех правопопулистских партий не является чем-то неизбежным. "Нидерланды показали нам, что прорыв правых экстремистов не фатальный, и позиции сторонников европейского прогресса укрепляются", - отметил Э.Макрон.

На предстоящих президентских выборах во Франции, первый тур которых состоится 23 апреля, Э.Макрон считается одним из основных кандидатов на победу.

Его главным соперником станет лидер правоэкстремистской французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен. Согласно предварительным опросам, именно Э.Макрон и М.Ле Пен могут выйти во второй тур выборов, назначенного на 7 мая. Результат президентской борьбы продемонстрирует националистические чувства граждан страны и их отношение к объединенной Европе.

Победителем на парламентских выборах в Нидерландах, прошедших 15 марта, стала праволиберальная Народная партия за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте. Она будет представлена ​​31 депутатом в парламенте страны.

Правопопулистского Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом может получить 19 из 150 депутатских мандатов. Кроме правых популистов, примерно по 19 депутатских мандатов достанется леволиберальной партии "Демократы-66" и партии "Христианско-демократический призыв".

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