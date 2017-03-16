Ф.Олланд назвал результаты выборов в Нидерландах "победой над экстремизмом"

Открытость, уважение к другим и вера в Европу - это единственный ответ национализму и разобщенности, говорится в распространенном заявлении Франсуа Олланда.

Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон признал победу партии Марка Рютте знаком того, что успех правопопулистских партий не является чем-то неизбежным. "Нидерланды показали нам, что прорыв правых экстремистов не фатальный, и позиции сторонников европейского прогресса укрепляются", - отметил Э.Макрон.

На предстоящих президентских выборах во Франции, первый тур которых состоится 23 апреля, Э.Макрон считается одним из основных кандидатов на победу.

Его главным соперником станет лидер правоэкстремистской французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен. Согласно предварительным опросам, именно Э.Макрон и М.Ле Пен могут выйти во второй тур выборов, назначенного на 7 мая. Результат президентской борьбы продемонстрирует националистические чувства граждан страны и их отношение к объединенной Европе.

Победителем на парламентских выборах в Нидерландах, прошедших 15 марта, стала праволиберальная Народная партия за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте. Она будет представлена ​​31 депутатом в парламенте страны.

Правопопулистского Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом может получить 19 из 150 депутатских мандатов. Кроме правых популистов, примерно по 19 депутатских мандатов достанется леволиберальной партии "Демократы-66" и партии "Христианско-демократический призыв".