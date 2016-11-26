Ф.Молен підтвердив арешт п’яти чоловіків за підозрою у плануванні терактів в Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Влада Франції повідомляє про арешт п’яти чоловіків за підозрою у плануванні нападів у Парижі, передає УНН з посиланням на Радіо “Свобода”.
Так, за повідомленням прокурора Парижа Франсуа Молена, підозрювані отримували вказівки через зашифровані мобільні повідомлення від командування угруповання “Ісламська держава” в Іраку та Сирії.
Зазначається, що 25 листопада Молен повідомив, що під час рейдів у Страсбурзі та Марселі також виявили автоматичну зброю.
“Наразі щодо затриманих — чотирьох громадян Франції і одно громадянина Марокко — ведеться розслідування,” — йдеться в повідомленні.
Також Ф.Молен підтвердив, що напад планували здійснити 1 грудня на одну з низки можливих цілей.