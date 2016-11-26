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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Ф.Молен подтвердил арест пяти мужчин по подозрению в планировании терактов в Париже

Киев • УНН

 • 10072 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Власти Франции сообщают об аресте пяти человек по подозрению в планировании нападений в Париже, передает УНН со ссылкой на Радио "Свобода".

Ф.Молен подтвердил арест пяти мужчин по подозрению в планировании терактов в Париже

Так, по сообщению прокурора Парижа Франсуа Молена, подозреваемые получали указания из зашифрованных мобильных сообщений от командования группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.

Отмечается, что 25 ноября Молен сообщил, что во время рейдов в Страсбурге и Марселе также обнаружили автоматическое оружие.

"Сейчас в отношении задержанных - четверо граждан Франции и одно гражданина Марокко - ведется расследование", - говорится в сообщении.

Также Ф.Молен подтвердил, что нападение планировали 1 декабря на одну из ряда возможных целей.

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