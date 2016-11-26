Ф.Молен подтвердил арест пяти мужчин по подозрению в планировании терактов в Париже

Так, по сообщению прокурора Парижа Франсуа Молена, подозреваемые получали указания из зашифрованных мобильных сообщений от командования группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.

Отмечается, что 25 ноября Молен сообщил, что во время рейдов в Страсбурге и Марселе также обнаружили автоматическое оружие.

"Сейчас в отношении задержанных - четверо граждан Франции и одно гражданина Марокко - ведется расследование", - говорится в сообщении.

Также Ф.Молен подтвердил, что нападение планировали 1 декабря на одну из ряда возможных целей.