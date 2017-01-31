Ф.Могеріні засудила затримання адвоката Е.Курбедінова і закликала його звільнити
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В ЄС впевнені, що арешт адвоката — це продовження тенденції посилених атак на правозахисників в Криму. Європейська служба зовнішніх справ засудила затримання і арешт адвоката Еміля Курбедінова і закликала його звільнити. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства (European Union), передає УНН.
“Затримання правозахисника Еміля Курбедінова є продовженням тривожної тенденції посилених атак на важливу роботу, яку здійснюють правозахисники щодо захисту прав кримських татар і тих, хто не визнає анексії півострова,” — йдеться в заяві.
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У заяві також наголошується, що у зв’язку із забороною Меджлісу серйозно порушуються права кримських татар, а звинувачення в екстремізмі проти Ільмі Умерова повинні бути зняті.
Нагадаємо, адвоката Еміля Курбедінова заарештували 26 січня 2017 року на 10 діб у Криму. Еміль Курбедінов захищає багатьох кримчан, переслідуваних РФ з політичних мотивів, а саме, українського журналіста Миколу Семену, кримськотатарських лідерів Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.