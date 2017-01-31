Ф.Могерини осудила задержание адвоката Э.Курбединова и призвала его освободить
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В ЕС уверены, что арест адвоката - это продолжение тенденции усиленных атак на правозащитников в Крыму. Европейская служба внешних дел осудила задержание и арест адвоката Эмиля Курбединова и призвала его освободить. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства (European Union), передает УНН.
"Задержание правозащитника Эмиля Курбединова является продолжением тревожной тенденции усиленных атак на важную работу, которую осуществляют правозащитники по защите прав крымских татар и тех, кто не признает аннексию полуострова", - говорится в заявлении.
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В заявлении также отмечается, что в связи с запретом Меджлиса серьезно нарушаются права крымских татар, а обвинения в экстремизме против Ильми Умерова должны быть сняты.
Напомним, адвоката Эмиля Курбединова арестовали 26 января 2017 на 10 суток в Крыму. Эмиль Курбединов защищает многих крымчан, преследуемых РФ по политическим мотивам, а именно, украинского журналиста Николая Семену, крымскотатарских лидеров Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.