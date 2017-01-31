Ф.Могерини осудила задержание адвоката Э.Курбединова и призвала его освободить

"Задержание правозащитника Эмиля Курбединова является продолжением тревожной тенденции усиленных атак на важную работу, которую осуществляют правозащитники по защите прав крымских татар и тех, кто не признает аннексию полуострова", - говорится в заявлении.

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В заявлении также отмечается, что в связи с запретом Меджлиса серьезно нарушаются права крымских татар, а обвинения в экстремизме против Ильми Умерова должны быть сняты.

Напомним, адвоката Эмиля Курбединова арестовали 26 января 2017 на 10 суток в Крыму. Эмиль Курбединов защищает многих крымчан, преследуемых РФ по политическим мотивам, а именно, украинского журналиста Николая Семену, крымскотатарских лидеров Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.