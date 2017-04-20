Ф.Фійон назвав окупований Крим "історичною територією" Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Кандидат у президенти Франції від Республіканської партії Франсуа Фійон в інтерв'ю газеті Le Figaro назвав Крим "історично, культурно та лінгвістично російською територією", передає УНН.
"Чи можна скасувати санкції проти Росії без прогресу в питанні Криму? Потрібно поважати два фундаментальних і суперечливих принципи: повагу до кордонів і міжнародного права, але також і право народу на самовизначення. Ніхто не буде заперечувати, що Крим - це територія історично, культурно, лінгвістично російська", - заявив Ф.Фійон.
Також він зазначив, що Росія не залишить окупований півострів.
Як повідомляв УНН, М.Ле Пен знову висловилася на підтримку анексії Криму.