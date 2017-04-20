Ф.Фийон назвал оккупированый Крым "исторической территорией" России
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Кандидат в президенты Франции от Республиканской партии Франсуа Фийон в интервью газете Le Figaro назвал Крым "исторически, культурно и лингвистически российской территорией", передает УНН.
"Можно отменить санкции против России без прогресса в вопросе Крыму? Нужно уважать два фундаментальных и противоречивых принципа: уважение к границам и международного права, но и право народа на самоопределение. Никто не будет отрицать, что Крым - это территория исторически, культурно, лингвистически русский", - заявил Ф.Фийон.
Также он отметил, что Россия не оставит оккупированный полуостров.
Как сообщал УНН, М.Ле Пен снова высказалась в поддержку аннексии Крыма.